Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:50, 15 октября 2025Экономика

Подскочил экспорт одного российского энергоносителя

Минэнерго: Экспорт угля из России вырос на 5,5 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Российское Минэнерго надеется, что в 2025 году экспорт угля сохранится на уровне прошлого года и составит около 200 миллионов тонн. Об этом заявил замглавы этого ведомства Дмитрий Исламов. Его процитировало ТАСС.

Он отметил, что, по оперативным данным, поставки этого энергоносителя на внешний рынок выросли на 5,5 процента, до 157 миллионов тонн.

Ранее сообщалось, что, по словам Исламова, убытки переживающей кризис российской угольной отрасли вырастут до 300 миллиардов рублей. Кредиторская задолженность к концу декабря может возрасти до 1,5 триллиона рублей. В красной зоне риска находятся 53 шахты и разреза.

По итогам I полугодия 2025 года экспорт энергетического угля из России увеличился на 19 процентов, до более чем 69 миллионов тонн. Самый серьезный рост зафиксировали на индийском (плюс 33 процента, 10 миллионов тонн) и турецком (плюс 53 процента, 13,9 миллиона тонн) направлениях. Однако получать прибыль от поставок компании без собственных логистических мощностей могут только на Дальнем Востоке. Экспорт через порты Юга и Северо-Запада остается убыточным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве стали готовиться к эвакуации жителей

    Неожиданная категория россиян стала больше проводить времени в сети

    Складной смартфон взорвался прямо во время обзора

    Тысячи жителей российского города остались без света

    Пакистан нанес удар по столице Афганистана

    В Госдуму внесли проект заявления о дискриминации Латвии в отношении российских граждан

    Тренера осудили за получившую копьем в голову российскую школьницу

    Подскочил экспорт одного российского энергоносителя

    Средняя зарплата в Москве вырастет почти до 200 тысяч рублей

    Раскрыто возможное наказание российскому рэперу Macan за неявку в военкомат

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости