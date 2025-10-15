Мир
16:29, 15 октября 2025МирЭксклюзив

Желание страны НАТО сократить помощь украинским беженцам объяснили

Политолог Жарихин назвал логичным сокращение помощи украинским беженцам в Латвии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jorge Duenes / Reuters

Сокращение помощи украинским беженцам в Латвии абсолютно логично и органично, считает заместитель директора Института стран СНГ политолог Владимир Жарихин. Уменьшение финансирования в стране НАТО он объяснил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что власти Латвии собираются сократить финансовую помощь украинским беженцам. Так, в 2026 году по этой статье финансирование уменьшится на 25 миллионов евро (2,3 миллиарда рублей) — до 40 миллионов евро (3,7 миллиарда рублей).

«Мне кажется, это абсолютно логично и органично, потому что финансирование и поддержка идет украинскому государству и украинской армии, а это украинские граждане. Они не нужны, и их не жалко. Вот и все. Поэтому там финансирование, а здесь — "извините"», — поделился политолог.

До этого стало известно, что переданная Украине правительством Латвии партия почти из полусотни бронетранспортеров (БТР) Patria 6x6 получит возможность пройти проверку боем. Всего в рамках нового пакета военной помощи Рига передала Киеву 42 бронетранспортера и другое военное оборудование.

    Все новости