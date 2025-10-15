Появились подробности по делу о расправе над сыном легенды российского рока

Музыкант Стас Намин стал потерпевшим по делу пасынка об убийствах родственников

Рок-музыканта Стаса Намина официально признали потерпевшим по уголовному делу о расправе над сыном и тещей, в которой обвиняется его пасынок Роман Ткаченко. Об этом сообщает ТАСС со слушаний, проходящих в Московском областном суде.

Намин не явился на заседание. Также на слушания не был доставлен подсудимый, которого этапировали из медучреждения, где он находился под наблюдением врачей. По делу готова психолого-психиатрическая экспертиза, ее результаты направлены в суд, который, вероятно, изучит их на следующем заседании, назначенном на 24 декабря.

Процесс над Ткаченко, обвиняемым в расправе над сводным братом — родным сыном Намина — и бабушкой, начался в середине апреля. Он признает вину в преступлении, но не согласен с квалификацией предъявленного обвинения.

Трагедия в семье легенды российского рока произошла в октябре 2023 года. 30-летнего сына и тещу основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» нашли со множественными ножевыми ранениями в подмосковном коттедже. Ткаченко мотивом расправы назвал давний семейный конфликт.