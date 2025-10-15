Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:38, 15 октября 2025Силовые структуры

Появились подробности по делу о расправе над сыном легенды российского рока

Музыкант Стас Намин стал потерпевшим по делу пасынка об убийствах родственников
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Рок-музыканта Стаса Намина официально признали потерпевшим по уголовному делу о расправе над сыном и тещей, в которой обвиняется его пасынок Роман Ткаченко. Об этом сообщает ТАСС со слушаний, проходящих в Московском областном суде.

Намин не явился на заседание. Также на слушания не был доставлен подсудимый, которого этапировали из медучреждения, где он находился под наблюдением врачей. По делу готова психолого-психиатрическая экспертиза, ее результаты направлены в суд, который, вероятно, изучит их на следующем заседании, назначенном на 24 декабря.

Процесс над Ткаченко, обвиняемым в расправе над сводным братом — родным сыном Намина — и бабушкой, начался в середине апреля. Он признает вину в преступлении, но не согласен с квалификацией предъявленного обвинения.

Трагедия в семье легенды российского рока произошла в октябре 2023 года. 30-летнего сына и тещу основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» нашли со множественными ножевыми ранениями в подмосковном коттедже. Ткаченко мотивом расправы назвал давний семейный конфликт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали главную цель в России для ударов ракетами Tomahawk. Что это за объект и почему в Вашингтоне опасаются ответа Москвы?

    Наташа Королева раскрыла причину набора веса

    Страна БРИКС назвала условие двукратного увеличения закупок нефти у США

    Популярная соцсеть запустила конкурс для авторов с призовым фондом в пять миллионов рублей

    Европе предрекли хаос

    Володин вспомнил о награждении Горбачева Нобелевской премией мира

    Суд огласил приговор по делу актера Трескунова

    Пьяный мужчина бросил пивную бутылку в лодку с туристами и ранил трехлетнюю девочку

    Бывшие военные «Азова» стали похищать людей на Украине

    В российском регионе обнаружены женщины-террористки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости