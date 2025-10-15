Президент «Ростова» объявил об уходе из клуба

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц объявил об уходе из клуба

Арташес Арутюнянц объявил об уходе с поста президента футбольного клуба «Ростов». Об этом сообщается на сайте команды.

Он не объяснил причины решения, но назвал его непростым. «Это было незабываемое время. Для меня было честью быть президентом моего родного и любимого клуба. У нас была замечательная команда», — заявил Арутюнянц.

Функционер занимал пост президента «Ростова» с 2017 года. Вместе с ним команда становилась четвертой в Российской премьер-лиге (РПЛ) и участвовала в квалификации Лиги Европы, а также доходила до финала Кубка страны.

В нынешнем сезоне «Ростов» набрал 13 очков в 11 турах РПЛ. Команда находится на десятом месте в чемпионате.