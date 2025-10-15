Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
13:43, 15 октября 2025Спорт

Президент «Ростова» объявил об уходе из клуба

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц объявил об уходе из клуба
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Арташес Арутюнянц объявил об уходе с поста президента футбольного клуба «Ростов». Об этом сообщается на сайте команды.

Он не объяснил причины решения, но назвал его непростым. «Это было незабываемое время. Для меня было честью быть президентом моего родного и любимого клуба. У нас была замечательная команда», — заявил Арутюнянц.

Функционер занимал пост президента «Ростова» с 2017 года. Вместе с ним команда становилась четвертой в Российской премьер-лиге (РПЛ) и участвовала в квалификации Лиги Европы, а также доходила до финала Кубка страны.

В нынешнем сезоне «Ростов» набрал 13 очков в 11 турах РПЛ. Команда находится на десятом месте в чемпионате.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия отказалась исполнять требование ЕСПЧ о выплатах Грузии. От Москвы требуют 253 миллиона евро за пятидневную войну

    Украина потеряла один из важных элементов системы ПВО

    ФАС отреагировала на взлет цен на один продукт в России

    Стало известно о важном нюансе при конфискации в России автомобилей злостных нарушителей

    Генсек НАТО заявил о бесконечном превосходстве сил альянса над Россией

    Лидер Сирии прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

    Британии предрекли крах в случае войны с Россией и Китаем

    ЕК осудила Венгрию за визит главы МИД Сийярто в Москву

    «Калашников» поставил высокоточные СВ-98 заказчику

    Давка с пострадавшим в российской школе попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости