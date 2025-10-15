Принц Гарри испортил примирение с королем

Наметившееся примирение принца Гарри и Карла III испортило письмо министру

Отношения принца Гарри с отцом, королем Карлом III, вновь обострились. Об этом сообщает издание The Daily Beast.

В пятницу, 10 октября, Гарри лично направил письмо министру внутренних дел Великобритании. Он попросил провести новую оценку угроз, с которыми он сталкивается.

Окружение короля негативно отреагировало на шаг принца. Источники, близкие к монарху, назвали инициативу крайне неуместной. По их мнению, она испортила наметившееся примирение с Карлом III. «Для короля ситуация только усложнилась, — приводит Daily Beast слова одного из них. — Никакой пользы от этого не будет. Все вернулось на круги своя».

Если просьбу Гарри исполнят, проверкой будет заниматься комитет министерства внутренних дел, который определяет уровень защиты для членов королевской семьи и влиятельных лиц. Это произойдет впервые с 2020 года, когда принц переехал в США.

Ранее сообщалось, что британский истеблишмент пытается добиться возвращения принца Гарри в Великобританию и ослабить влияние принца Уильяма — старшего сына короля и вероятного наследника престола. Инициативу поддержал ряд политиков и придворных.