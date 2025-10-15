Россия
Путин подписал закон об усилении ответственности иностранных агентов

Путин ужесточил наказание иноагентов за несоблюдение порядка их деятельности
Владимир Путин

Владимир Путин. Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности иностранных агентов за несоблюдение порядка их деятельности. Документ был размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Инициативу внесли на рассмотрение Госдумы группой депутатов в июле этого года. Как уточняется, законом вносятся изменения в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ.

Так, законом отменяется условие о совершении иноагентом двух административных правонарушений по статье 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента») в течение одного года для наступления уголовной ответственности. Соответственно, оно заменяется однократным нарушением КоАП РФ.

Уголовная ответственность также будет наступать для лиц, совершивших данное преступление и уже имеющих судимость за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

В конце сентября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон об иноагентах могут ужесточать и дальше, а также вспомнил СССР.

25 сентября Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, усиливающий ответственность иноагентов за несоблюдение порядка их деятельности.

Предыдущее ужесточение закона об иноагентах Госдума приняла в июне этого года.

