Из жизни
16:46, 15 октября 2025Из жизни

«Радиостанция Судного дня» вновь повторила сообщения от февраля 2022 года

Радиостанция УВБ-76 передала слово «доминион», уже звучавшее в феврале 2022 года
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Benjamin Clapp / Shutterstock / Fotodom

Радиостанция УВБ-76 вновь передала шифровки со словами «доминион» и «измождение». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Сообщения прозвучали в эфире так называемой Радиостанции Судного дня 15 октября. В 12:59 по московскому времени появилось слово «измождение», а за ним в 14:28 последовало слово «доминион». Впервые эти слова были переданы 13 и 14 февраля 2022 года.

В августе радиостанция повторила несколько сообщений, звучавших на станции в январе 2022 года, причем с той же периодичностью, что и тогда. В частности, 25 августа она транслировала слова «нардосаж» и «пулолед», впервые звучавшие 24 и 25 января 2022 года. 6 октября УВБ-76 передала сообщение со словом «орехобрус», уже звучавшее 11 февраля 2022 года.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название Жужжалка, потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор впервые прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о функционировании этой частоты не являются общедоступными.

