Раскрыты заработки на гастрольном туре Павла Воли

Организаторы гастрольного тура Павла Воли заработают не менее 95 млн руб.

Организаторы гастрольного тура комика и телеведущего Павла Воли заработают не менее 95 миллионов рублей. Об этом заявил Telegram-канал «Звездач».

Уточняется, что в рамках гастрольного тура Воля выступит со стендапом в 11 российских городах, причем в Москве и Санкт-Петербурге комик даст по два концерта. Уточняется, что самые дорогие билеты на мероприятие будут стоит 30 тысяч рублей.

«За два концерта Павла [Воли] в Москве организаторы получат не менее 56 миллионов рублей, а в Санкт-Петербурге — 39 миллионов», — также говорится в публикации.

Ранее стало известно, что бизнес юмориста и резидента популярного проекта Comedy Club на канале ТНТ Вадима Галыгина принес сотни миллионов рублей. В частности, компания по производству фильмов и телепередач ООО «ВМГ» заработала в 2024 году 151,1 миллиона рублей.

Перед этим Павел Воля рассказал, что в 1990-х сотрудничал с модельными агентствами в Пензе. Комик вспомнил, что в 1998 году он стал лучшей моделью в Пензе среди мужчин и женщин.