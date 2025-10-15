Песков: Россия не заплатит Грузии после решения ЕСПЧ

Россия не собирается исполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате 253 миллионов евро в пользу Грузии за якобы имевшие место нарушения прав человека после конфликта 2008 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Решение выполнять не будем», — заявил официальный представитель Кремля.

Пескову также задали вопрос о том, могла бы гипотетическая выплата поспособствовать потеплению отношений России и Грузии. «Считаем что это отдельная тема, отдельная субстанция», — ответил представитель Кремля.

8 августа 2008 года началась пятидневная война России с Грузией. Президент России, которым на тот момент был Дмитрий Медведев, тогда объявил об операции по принуждению к миру.

В России решение ЕСПЧ в пользу Грузии назвали возмутительным

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, в свою очередь, заявил, что у решения ЕСПЧ о взыскании с России более 250 миллионов евро нет серьезного обоснования.

«Линия ЕСПЧ не впервые проявляется и с головой выдает сущность этого института. Конечно же, это одиозное антироссийское решение, которому нет реально серьезного обоснования, а значит, сумма 253 миллиона евро за события 2008 года (…) — это просто возмутительное решение, потому что мы помним, что именно 8 августа 2008 года [экс-президент Грузии Михаил] Саакашвили принял решение атаковать Цхинвал, который являлся столицей международно признанной стороны конфликта», — сказал Карасин.

Он посоветовал ЕСПЧ ознакомиться с выводами специального представителя генсека ООН Хейди Тальявини, которая возложила вину в развязывании конфликта на Грузию.

С тех пор выводы не поменялись. Мы видим, что Саакашвили сейчас находится в заключении и все его решения соответствующим образом осуждены международным сообществом. (…) Поэтому это очередная антироссийская выходка, которая не будет иметь каких-то серьезных последствий Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

ЕСПЧ постановил взыскать с России 253 миллиона евро в пользу Грузии

Ранее стало известно, что ЕСПЧ удовлетворил иск Грузии против России и постановил взыскать с российской стороны 253 миллиона евро за якобы имевшие место нарушения прав человека после конфликта 2008 года.

Иск был подан в ЕСПЧ в 2018 году. По мнению суда, Россия «допустила нарушения, включая чрезмерное применение силы, жестокое обращение, незаконное задержание и незаконные ограничения повседневного передвижения через административную границу между территориями, контролируемыми Грузией».

В то же время в октябре 2021 года ЕСПЧ отклонил заявления жителей Южной Осетии на нарушения прав человека со стороны грузинских военных. Они жаловались как на массовые обстрелы из реактивных систем залпового огня, так и на действия военных, вошедших в Цхинвал.

ЕСПЧ постановил, что Грузия была лишена возможности осуществлять власть в этих районах, а произошедшие там события нельзя, по мнению судей, рассматривать как подпадающие под грузинскую юрисдикцию лишь на том основании, что «территория, на которой происходили военные действия, формально была грузинской».

В Грузии назвали заказчиков войны с Россией в 2008 году

В августе 2025 года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал заказчиков войны 2008 года с Россией.

«Антидемократический, кровавый режим [экс-президента Грузии Михаила] Саакашвили начал войну по заказу deep state (глубинное государство — прим. «Ленты.ру»», — заявил глава кабмина. Он также порекомендовал спросить у президента США Дональда Трампа, что именно стоит за этим определением.

Кобахидзе также объявил случившееся в августе 2008 года «трагедией» и сказал, что Михаил Саакашвили «должен ответить за начало войны».