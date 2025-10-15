Россияне массово устремились в три города в Китае

Спрос россиян на путешествия в Китай вырос в 2,4 раза после введения безвиза

Спрос россиян на путешествия в Китай вырос в 2,4 раза спустя месяц после введения безвизового режима. Таковы данные исследования сервиса «Яндекс Путешествия», которое поступило в распоряжение «Ленты.ру».

Аналитики выяснили, что соотечественники массово устремились в три города Поднебесной: Шанхай (29 процентов от общего числа бронирований зарубежных отелей), Пекин (23 процента) и Гуанчжоу (9 процентов).

В источнике также говорится, что чаще всего россияне отправляются в Китай вдвоем и останавливаются в отелях на пять дней. Больше всего бронирований совершили туристы из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

Согласно данным исследования, средняя стоимость ночи в китайских отелях — 10,3 тысячи рублей. В топе выгодных направлений оказались Чэнду (6,1 тысячи рублей), Сиань (6,1 тысячи рублей) и Иу (6,4 тысячи рублей).

Ранее посольство России дало собирающимся в Китай туристам один совет — оформить медицинскую страховку. В дипведомстве напомнили, что финансовые расходы на медицинские услуги полностью зависят от путешественника.