Shot: Россиянка сломала зуб хлебом во время завтрака

Россиянка сломала зуб хлебом «Ржаное чудо» во время завтрака. Об этом стало известно Telegram-каналу «Shot Проверка».

По сведениям издания, девушка ела бутерброды и почувствовала резкую боль на месте пломбы. Затем у нее возникло ощущение инородного тела во рту.

Выяснилось, что в хлебобулочном изделии находился камешек. Как утверждает россиянка, из-за неприятного сюрприза в пломбе образовалась трещина, которая разделила зуб напополам.

Пострадавшая поспешила связаться с производителем, но ответа не получила. Она намерена обратиться за помощью к стоматологу. Девушка предположила, что ей придется удалить зуб и вставить новый.

В середине июня сообщалось, что в Перми мужчина удалил зуб мудрости, впал в кому и не выжил.

В январе врач забыл деталь в зубе жительницы Ростова-на-Дону.