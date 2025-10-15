Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:52, 15 октября 2025Россия

Россиянка сломала зуб хлебом

Shot: Россиянка сломала зуб хлебом во время завтрака
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Freepik

Россиянка сломала зуб хлебом «Ржаное чудо» во время завтрака. Об этом стало известно Telegram-каналу «Shot Проверка».

По сведениям издания, девушка ела бутерброды и почувствовала резкую боль на месте пломбы. Затем у нее возникло ощущение инородного тела во рту.

Выяснилось, что в хлебобулочном изделии находился камешек. Как утверждает россиянка, из-за неприятного сюрприза в пломбе образовалась трещина, которая разделила зуб напополам.

Пострадавшая поспешила связаться с производителем, но ответа не получила. Она намерена обратиться за помощью к стоматологу. Девушка предположила, что ей придется удалить зуб и вставить новый.

В середине июня сообщалось, что в Перми мужчина удалил зуб мудрости, впал в кому и не выжил.

В январе врач забыл деталь в зубе жительницы Ростова-на-Дону.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ совершили массовый сброс умных бомб на позиции российских войск в зоне СВО

    General Atomics и Hanwha запустят производство версии БПЛА Gray Eagle с УВП

    Уиткофф покинет администрацию Трампа

    Суд определился с помилованным президентом России политиком

    Глава МИД Польши назвал причину для передачи ракет Tomahawk Украине

    Россияне стали чаще врать в резюме

    Назван самый популярный в России люксовый автомобиль

    Захарова уличила Макрона в нацеленности на эскалацию с Россией

    В России отреагировали на слова главы МИД Польши о готовности Украины воевать три года

    Банк России оценил ситуацию на авторынке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости