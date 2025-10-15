Мир
22:29, 15 октября 2025Мир

Российское посольство заявило об осложнении Лондоном диалога по Украине

Посольство России: Санкции Британии ведут к дальнейшей эскалации на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Санкционное давление Великобритании на Россию осложняет мирный диалог и ведет к дальнейшей эскалации на Украине. Об этом рассказали в посольстве РФ в Лондоне.

Ранее Лондон ввел ряд новых санкций, а также запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных в третьих странах из нефти российского происхождения.

«Действия Лондона, очевидно, обусловлены усиливающимся отчаянием британского истеблишмента на фоне незавидного положения его киевской клиентелы», — отмечается в сообщении.

Как указано в заявлении, позиции ВСУ на фронте продолжают ухудшаться. При этом ВС России продвигаются по всей линии боевого соприкосновения. В свою очередь, санкции лишь осложняют мирный диалог и ведут к дальнейшей эскалации.

Рестрикции не окажут никакого воздействия на внешнеполитический курс России. Москва продолжит последовательно защищать свои интересы, заверили в посольстве.

Ранее стало известно, что Британия резко расширила антироссийский санкционный список, увеличив его сразу на 90 позиций. В частности, под рестрикции попали «Лукойл», China Merchants Bank, а также ряд поставщиков микроэлектроники из Китая и Турции.

На днях американский глава Дональд Трамп заявил, что может усилить санкции против России. До этого политик отметил, что рассчитывает на скорые переговоры России и Украины.

