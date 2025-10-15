Экономика
11:35, 15 октября 2025Экономика

Ситуацию со спросом и потреблением бензина в России описали словами «не видим проблем»

Новак: Россия не видит проблем со спросом и потреблением топлива в стране
Вячеслав Агапов

Фото: Seleznev Pavel / news.ru / Globallookpress.com

Россия не видит проблем со спросом и потреблением бензина. Такими словами описал ситуацию на топливном рынке вице-премьер Александр Новак, его слова приводит ТАСС.

В кулуарах Российской энергетической недели представитель кабмина заявил, что ситуация на рынке остается стабильной.

«Мы не видим в этом проблем. Баланс сохраняется, производство и потребление. И мы со стороны правительства, министерства, ответственных делаем все для того, чтобы это было обеспечено», — пояснил Новак.

Национальный автомобильный союз (НАС) уже предлагал Федеральной антимонопольной службе (ФАС) ввести потолок цен на АЗС, чтобы ограничить рост стоимости бензина и дизельного топлива. Если власти одобрят такой шаг, то цены на заправках немедленно вырастут, причем не только у независимых сетей, предупредила эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

Аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) полагают, что российская нефтеперерабатывающая промышленность сможет полностью восстановить мощности, пострадавшие от ударов беспилотников, не раньше середины 2026 года. Организация насчитала 28 случаев поражения оборудования на нефтеперерабатывающих заводах с начала августа, что привело к частичному дефициту бензина в десятках регионов и росту биржевых и розничных цен.

