12:02, 15 октября 2025Наука и техника

США закупятся израильскими барражирующими боеприпасами Hero 120

Uvision, Mistral и Пентагон заключили контракт на поставку боеприпасов Hero 120
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: UVision Air Ltd

Израильская компания Uvision, американское предприятие Mistral и Пентагон заключили контракт на поставки армии США барражирующих боеприпасов Hero 120. Об этом сообщает издание Breaking Defense.

Сумма сделки составляет 982 миллиона долларов. Количество боеприпасов, которые планируется поставить в рамках армейской программы Low Altitude Stalking and Strike Ordnance (LASSO), не озвучивается.

Издание напоминает, что Hero 120, имеющий форму ракеты с крестообразным крылом, раскрывающимся после запуска, имеет боевую часть массой 4,5 килограмма и дальность полета от 40 до 60 километров. В воздухе аппарат может барражировать 60 минут. В Uvision его описывают как «барражирующий боеприпас средней дальности, оптимизированный для высокоточного поражения бронированных и особо важных целей». В Пентагоне относятся к Hero 120 как к средству уничтожения танков.

Начало поставок, согласно контракту, ожидается в 2026 году. В Пентагоне отмечают, что одной из возможных проблем при применении Hero 120 является использование противником средств радиоэлектронной борьбы, а также роя дронов.

Материалы по теме:
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

В сентябре 2021 года Минобороны Азербайджана опубликовало кадры боевого применения противотанкового ракетного комплекса Spike Non-Line-of-Sight (Spike-NLOS) израильского производства в Карабахе.

В сентябре 2020 года издание Defense Express сообщило, что вооруженными силами Азербайджана в Нагорном Карабахе были применены турецкий ударно-разведывательный беспилотник Bayraktar TB2 и израильский барражирующий боеприпас SkyStriker.

