11:24, 15 октября 2025Путешествия

Туристка сорвала государственный флаг с фасада здания в Европе и ударила полицейского

Туристка сорвала государственный флаг со здания и ударила полицейского на Родосе
Алина Черненко

Фото: M-Production / Shutterstock / Fotodom

Туристка сорвала государственный флаг с фасада здания и напала на полицейского при задержании в Европе. Об этом сообщает портал Greek City Times.

Уточняется, что инцидент произошел 12 октября на греческом острове Родос. 34-летняя путешественница с датским паспортом (ее гражданство не разглашается) подошла к флагштоку у здания Управления безопасности Родоса, приспустила флаг и убежала, держа его в руках. Действия нарушительницы сразу же заметили прохожие, которые сообщили о произошедшем в полицию.

Стражи правопорядка, патрулировавшие территорию, обнаружили женщину в нескольких метрах от здания, с которого она сорвала флаг. Как пишет издание, она находилась в состоянии сильного эмоционального потрясения и начала вести себя агрессивно. Туристка оскорбляла полицейских на английском языке, отказалась подчиниться и сопротивлялась надеванию наручников. Более того, она ударила 42-летнего сержанта кулаком в лицо и ногой в правое колено, а также несколько раз плюнула в него.

В итоге нарушительницу удалось обездвижить и доставить в отдел для дальнейшего расследования. Власти назначили судебно-медицинскую экспертизу пострадавшего правоохранителя для оценки степени тяжести полученных им травм.

В материалах дела фигурируют обвинения в оскорблении национального символа, сопротивлении аресту, словесных оскорблениях и причинении телесных повреждений сотруднику полиции при исполнении служебных обязанностей. Суд приговорил женщину к девяти месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 500 евро (около 46,3 тысячи рублей) с отсрочкой исполнения на три года.

Ранее туристка из Бразилии плюнула в лицо полицейскому и ударила его из-за угрозы штрафа в Таиланде. Иностранка ехала без шлема по встречной полосе на мотоцикле.

