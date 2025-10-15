Россия
У сына отстраненного ректора петербургского вуза нашли гражданство Израиля

РИА Новости: Сын экс-ректора СПбГУП Запесоцкого имеет гражданство Израиля
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
Александр Запесоцкий

Александр Запесоцкий. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Сын экс-ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александра Запесоцкого имеет гражданство Израиля. Информацию об этом нашло агентство РИА Новости.

В распоряжении журналистов оказались документы, связанные с зарегистрированной в княжестве Монако компанией S.C.I. Villa le Nid d'aigle, в которой сын Запесоцкого занимает должность управляющего. «Гражданство: израильское», — цитирует агентство данные из графы, где указаны имя, фамилия и дата рождения мужчины.

Ранее Генпрокуратура обвинила Запесоцкого в растрате более 74 миллионов рублей на заграничные поездки и посещение ресторанов за счет СПбГУП. Как считает ведомство, в 2023-2024 годах бывший ректор оплачивал средствами вуза аренду элитного коттеджа, а также охрану особняка и квартиры в центре Санкт-Петербурга.

В свою очередь, Запесоцкий заявил, что заранее подготовил чеки обо всех своих тратах, которые делал на посту ректора. По его словам, полеты бизнес-классом и походы в рестораны были связаны с работой в вузе. Аренду особняка, охрану и обогащение за счет СПбГУП он отрицает.

