В Кремле высказались о врагах России

Песков: Ведомства России принимают меры против врагов страны
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

В Кремле высказались о врагах России. Аудиокомментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова приводит радиостанция «Маяк» в Telegram.

Представитель Кремля прокомментировал возбуждение уголовного дела о насильственном захвате власти в отношении участников так называемого антивоенного комитета.

По словам Пескова, враги России есть как внутри страны, так и за ее пределами. Эти люди занимаются враждебной деятельностью, подчеркнул пресс-секретарь. В этой связи российские ведомства принимают те меры, которые считают целесообразными, заключил он.

15 октября в Кремле прокомментировали инцидент с увольнением самарского чиновника главой региона Вячеславом Федорищевым. Перед этим в сеть выложили видео, на котором губернатор матом сообщает чиновнику о решении освободить того от занимаемой должности. Песков отказался дать оценку этичности слов Федорищева.

