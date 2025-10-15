Активные боевые действия на Украине могут быть завершены до конца ноября. Таким прогнозом поделился депутат Верховной рады Максим Бужанский, его слова приводит украинское издание «Телеграф».
Как заявил парламентарий в интервью, ссылаясь на инсайды других депутатов, в политических кругах есть ощущение скорого завершения конфликта. По его утверждению, подобная информация об окончании конфликта появляется у «политических тяжелоатлетов», таких как Юлия Тимошенко.
Бужанский выразил надежду на то, что остановка боевых действий наступит до озвученного срока. «Я сейчас не говорю о мире, о прекращении войны, подписании соглашений. Но мне кажется, что это ожидание висит в воздухе», — добавил нардеп.
Кроме того, он напомнил о «триумфальном успехе» Дональда Трампа на Ближнем Востоке. По мнению парламентария, у хозяина Белого дома теперь «развязались руки», что вызвало значительное повышение его авторитета в политических кругах.
Ранее президент США Дональд Трамп поручил своему спецпредставителю сосредоточиться на Украине после перемирия в Газе. В Кремле положительно оценили таланты американского политического деятеля, которые могут поспособствовать дипломатическому разрешению украинского кризиса.