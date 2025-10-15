Бывший СССР
00:34, 15 октября 2025Бывший СССР

В Раде назвали срок завершения боевых действий на Украине

Депутат Рады Бужанский допустил окончание боевых действий на Украине до ноября
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Активные боевые действия на Украине могут быть завершены до конца ноября. Таким прогнозом поделился депутат Верховной рады Максим Бужанский, его слова приводит украинское издание «Телеграф».

Как заявил парламентарий в интервью, ссылаясь на инсайды других депутатов, в политических кругах есть ощущение скорого завершения конфликта. По его утверждению, подобная информация об окончании конфликта появляется у «политических тяжелоатлетов», таких как Юлия Тимошенко.

Бужанский выразил надежду на то, что остановка боевых действий наступит до озвученного срока. «Я сейчас не говорю о мире, о прекращении войны, подписании соглашений. Но мне кажется, что это ожидание висит в воздухе», — добавил нардеп.

Кроме того, он напомнил о «триумфальном успехе» Дональда Трампа на Ближнем Востоке. По мнению парламентария, у хозяина Белого дома теперь «развязались руки», что вызвало значительное повышение его авторитета в политических кругах.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил своему спецпредставителю сосредоточиться на Украине после перемирия в Газе. В Кремле положительно оценили таланты американского политического деятеля, которые могут поспособствовать дипломатическому разрешению украинского кризиса.

    В Раде назвали срок завершения боевых действий на Украине

    Все новости