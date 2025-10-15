В России перечислили «оружие за красной линией» для Украины

Запад может передать Украине оружие за красной линией — ракеты TAURUS и JASSM

Западные страны могут передать Украине «оружие за красной линией». Соответствующие ракеты перечислил Telegram-канал «Военная хроника».

По данным издания, речь идет о немецких Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System (TAURUS) и американских Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM). По оценке Telegram-канала, данные ракеты позволили бы Вооруженным силам Украины (ВСУ) «наносить точечные удары по особо важным объектам в глубине территории РФ».

Издание допускает, что в настоящее время США сделали ставку на поставку ВСУ высокоточного оружия, которое способно наносить локальные удары.

Ранее военкор Герман Куликовский в Telegram-канале «Старше Эдды» заметил, что настоящей угрозой для России могут быть поставки США Украине отличных от Tomahawk ракет, например, JASSM.

В июле «Военная хроника» заметила, что поставки на Украину американских ракет JASSM в небольших объемах стратегически ничего не поменяют, однако впоследствии ситуация может измениться, если Киев начнет получать сотни таких боеприпасов.