Россия
14:05, 8 октября 2025Россия

В России назвали реальной угрозой поставки США отличных от Tomahawk ракет

Военкор Куликовский: США грозят передать ВСУ ракеты типа JASSM вместо Tomahawk
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Ракета JASSM

Ракета JASSM. Фото: Alik Keplicz / AP

Настоящей угрозой для России могут быть поставки США отличных от Tomahawk ракет. Например, речь может идти о ракете JASSM, сообщил военкор Герман Куликовский в Telegram-канале «Старше Эдды».

«Американцы на сегодня располагают несколькими тысячами ракет типа JASSM (крылатая ракета воздушного базирования для поражения наземных целей) и LRASM (противокорабельная ракета, которую можно как подвешивать под самолет, так и запускать из корабельных вертикальных пусковых установок Мк 41)», — заявил Куликовский. По его мнению, запас копился на протяжении 25 лет, и у JASSM ранних производственных серий подходит срок хранения.

Автор канала утверждает, что Киев может получить такое оружие, поскольку самолеты F-16 являются штатными носителями ракет этого типа. По словам Куликовского, Украине могут передать баллистические ракеты из-за сдержанной реакции России на передачу Киеву полевой артиллерии, РСЗО, оперативно-тактических ракет и боевых самолетов.

Передаст ли США ракеты Tomahawk — вопрос медийный, а не практический, уточняется в сообщении. Отмечается, что аргументов против таких поставок достаточно, и президент США Дональд Трамп их осознает.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил о «неограниченной ракетной войне» в случае решения США передать крылатые ракеты Tomahawk.

О том, что Дональд Трамп рассматривает возможность передачи дальнобойного оружия Tomahawk, стало известно 27 сентября. 7 октября Трамп заявил, что практически принял решение по передаче Tomahawk Киеву.

