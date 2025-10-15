Наука и техника
10:26, 15 октября 2025Наука и техника

В России разработают грузовой космический самолет

В МАИ на замену ракетам разработают грузовой космический самолет
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Ученые Московского авиационного института (МАИ) разработают грузовой космический самолет, который может заменить ракеты космического назначения. Об этом со ссылкой на вуз сообщает ТАСС.

«Чтобы удешевить космические запуски, необходимо внедрение принципиально новых технических решений», — сказал аспирант кафедры «Космические системы и ракетостроение» Денис Мяукин.

По замыслу проектировщиков, летательный аппарат должен оснащаться комбинированной двигательной установкой.

В настоящее время создана математическая модель летательного аппарата и проведены расчеты траектории выхода его на околоземную орбиту высотой 220 километров.

В июне госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-32» прибыл на космодром Байконур.

В декабре 2024 года агентство со ссылкой на презентацию генерального конструктора России по пилотируемым системам и комплексам, генконструктора Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимира Соловьева рассказало, что первые десять транспортных грузовых кораблей «Прогресс-РОС» запустят к Российской орбитальной станции (РОС) с космодрома Байконур, после чего их начнут запускать с Восточного.

