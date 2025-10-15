В России школьники вооружились ножом и раздели до трусов ребенка на площадке

В Ломоносовском районе Ленинградской области школьники вооружились ножом и раздели до трусов шестилетнего ребенка на детской площадке. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным российского издания, мать рассказала полицейским, что в начале октября трое учащихся 10-12 лет издевались над ее сыном. Мальчик в разговоре с родительницей признался, что старшие ребята силой заставили его снять комбинезон. Кроме того, они порезали выкопанным из песочницы ножом все вещи детсадовца.

Ребенок остался стоять на улице в одном нижнем белье. О злой шутке детей он боялся сообщить семье.

Правоохранители начали проверку по факту случившегося.

Ранее в Челябинске с 12-летнего школьника во время урока физкультуры стянули трусы на глазах у одноклассников.

До этого в Татарстане подростки избили мальчика и заставили его жевать свои трусы.