Экономика
18:45, 15 октября 2025Экономика

Влияние возможного отключения Visa и Mastercard на пенсионеров оценили

НСПК: Решение вывести из оборота Visa и Mastercard не отразится на пенсионерах
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Решение вывести из оборота Visa и Mastercard не отразится на пенсионерах и льготных категориях граждан в России. Так оценили влияние возможного отключения карт иностранных сервисов в Национальной системе платежных карт (НСПК), передает РИА Новости.

Visa и Mastercard ушли с российского рынка после начала конфликта на Украине в 2022 году. В конце июля 2025-го ЦБ пообещал установить разумный срок для замены этих банковских карт на внутреннем рынке. При этом в регуляторе подчеркнули, что острой необходимости в срочной замене международных платежных систем нет.

Если решение вывести из оборота карты Visa и Mastercard все же будет принято в России, оно никак не отразится на гражданах, так как уже более пяти лет пенсии, зарплаты бюджетников и соцвыплаты начисляются на российские карты «Мир», заявили представители НСПК.

«С 2020 года карты международных платежных систем не участвуют в этом процессе. Такое решение направлено на защиту финансового суверенитета страны и интересов граждан», — заверили в НСПК.

Как заявила ранее зампредседателя Центробанка Алла Бакина, резких шагов по отключению Visa и MasterCard в России не будет.
В кулуарах «Финополиса-2025» представитель регулятора успокоила россиян насчет возможного прекращения поддержки карт иностранных платежных систем и пообещала, что Visa и MasterCard продолжат работать в РФ.

