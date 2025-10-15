Захарова высказалась об итогах Нобелевской премии мира

Захарова: Нобелевская премия мира превратилась в политический инструментарий

Нобелевская премия мира со временем превратилась в политический инструментарий. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«За долгие десятилетия эта [Нобелевская] премия, другие премии, смежные премии в смежных отраслях и сферах превратились в политический инструментарий», — сказала дипломат.

По ее словам, Нобелевская премия мира, которую вручают за политическую деятельность, может быть связана с политическим процессом, но не должна рассматриваться в качестве политического инструмента без прозрачной процедуры и ясной логики выбора кандидатов.

Ранее комитет премии сообщил, что Нобелевскую премию мира в этом году получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо. «Она получает Нобелевскую премию мира за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии», — говорится в заявлении.

При этом сама Мачадо решила посвятить свою награду президенту США Дональду Трампу. Она подчеркнула, что рассчитывает на поддержку американского лидера, народа Соединенных Штатов, народов Латинской Америки и демократических стран мира как главных союзников в борьбе за свободу народа Венесуэлы.