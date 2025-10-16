Наука и техника
09:03, 16 октября 2025Наука и техника

Объявлены цены на новые устройства Apple в России

«М.Видео»: MacBook Pro с M5 будет стоить в России от 180 тысяч рублей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Компания «М.Видео» объявила цены на новые устройства Apple в России. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Вечером 15 октября американский IT-гигант выпустил MacBook Pro, iPad Pro и Vision Pro на основе процессора M5. После анонса российский ретейлер заявил, что будет продавать новые гаджеты Apple на рынке РФ. В продаже появятся ноутбуки и планшеты.

14-дюймовый MacBook Pro в базовой версии с 12 гигабайтами оперативной и 512 гигабайтами встроенной памяти оценили в 180 тысяч рублей. Версия с 1 терабайтом памяти стоит 200 тысяч рублей, модель с 24 гигабайтами оперативной памяти будет доступна за 220 тысяч рублей. Ноутбук появится в расцветках Silver и Black.

Планшет Apple будут продавать в двух версиях. Модификацию iPad Pro с 11-дюймовым экраном с 256 гигабайтами встроенной памяти можно будет приобрести за 110 тысяч рублей, версия с накопителем на 512 гигабайт оценена в 130 тысяч рублей. 13-дюймовый планшет будет стоить 140 тысяч рублей. Все модели выйдут в продажу с поддержкой соединения Wi-Fi и в цвете Space Black.

«Предзаказ новинок на сайтах "М.Видео" и "Эльдорадо" стартует 16 октября», — подчеркнули представители ретейлера.

После анонса гаджетов Apple выяснилось, что на европейском рынке фирма выпустила ноутбук MacBook Pro без зарядника. В США, например, MacBook Pro будут продавать со стандартным блоком питания.

    Все новости