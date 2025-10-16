Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:01, 16 октября 2025Бывший СССР

Артподготовка с множеством ударов по позициям ВСУ накануне штурма попала на видео

Опубликовано видео артподготовки по позициям ВСУ в Харьковской области
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Российские войска накануне штурма позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Першотравневом Харьковской области провели артподготовку с множеством ударов. Видео публикует Telegram-канал «Воин DV».

«Украинские подразделения принимают входящие от 11-й гвардейской армии Военно-воздушных сил, разогреваясь перед подходом штурмовиков группировки войск "Восток"», — говорится в публикации.

Ранее замглавы Харьковской военно-гражданской администрации Евгений Лисняк рассказал, что ВСУ в ходе боев в Харьковской области понесли в сентябре критические потери. Он также отметил общее истощение ВСУ на этом направлении. Лисняк подчеркнул, что армия Украины испытывает критическую нехватку резервов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Один налог повысят в нескольких регионах России. Власти объяснили это тем, что население богатеет

    Стало известно о возможной отставке генерала из переговорной группы России в Стамбуле

    Российский пенсионер решил заживо сжечь возлюбленную на глазах у внука

    Россиянин отпинал утопившего кота абьюзера

    Предсказано возможное решение ЦБ по ключевой ставке в России

    Цена iPhone 17 Pro в России рухнула

    Путин назвал чушью отказ западных компаний от обслуживания энергетики в России

    Артподготовка с множеством ударов по позициям ВСУ накануне штурма попала на видео

    ВСУ атаковали рейсовый автобус с людьми в регионе России

    Парламент Франции отклонил резолюции о недоверии правительству

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости