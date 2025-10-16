Артподготовка с множеством ударов по позициям ВСУ накануне штурма попала на видео

Опубликовано видео артподготовки по позициям ВСУ в Харьковской области

Российские войска накануне штурма позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Першотравневом Харьковской области провели артподготовку с множеством ударов. Видео публикует Telegram-канал «Воин DV».

«Украинские подразделения принимают входящие от 11-й гвардейской армии Военно-воздушных сил, разогреваясь перед подходом штурмовиков группировки войск "Восток"», — говорится в публикации.

Ранее замглавы Харьковской военно-гражданской администрации Евгений Лисняк рассказал, что ВСУ в ходе боев в Харьковской области понесли в сентябре критические потери. Он также отметил общее истощение ВСУ на этом направлении. Лисняк подчеркнул, что армия Украины испытывает критическую нехватку резервов.