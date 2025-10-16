Экономика
16:04, 16 октября 2025Экономика

Путин назвал чушью отказ западных компаний от обслуживания энергетики в России

Путин удивился отказу западных компаний обслуживать ТЭК и пошутил про кондуктора
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Отказ западных компаний от обслуживания топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в России выглядит непонятным и вредным для них самих. Об этом на Российской энергетической неделе заявил президент страны Владимир Путин, передает РБК.

«Чего сделали-то? Это купил билет и не поехал назло кондуктору. Чушь какая-то, понимаете? Ерунда», — пошутил он, подчеркнув, что Россия в результате только выиграла.

По мнению президента, ушедшие из России компании теперь теряют технологии и сокращают производство, а российские специалисты «становятся технологическими лидерами».

«Потому что собственный рынок позволяет производить продукцию на хорошем рентабельном уровне. И появляются партнеры во всем мире, которые сегодня закупают это оборудование уже у российских компаний», — указал российский лидер.Примеры такого смещения первенства в сфере технологий он не привел.

Ранее глава Минэнерго Сергей Цивилев отмечал, что одной из причин проблем с бензином на внутреннем рынке стали сложности с ремонтом на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Работы затягиваются из-за западных санкций и проблем с поставками необходимых деталей.

Между тем в мае правительственная комиссия по развитию электроэнергетики поддержала перенос 14 проектов модернизации тепловых электростанций (ТЭС) общей мощностью 4,1 гигаватта без штрафов для владельцев. Основной причиной решения стали отсутствие отечественного оборудования и невозможность заказать импортное из-за санкций.

