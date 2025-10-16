Дегтярев оценил первое признание дискриминации в отношении российских атлетов

Дегтярев: Федерация настольного тенниса России проделала большую работу

Министр спорта России Михаил Дегтярев прокомментировал признание Спортивным арбитражным судом (CAS) дискриминацией решения Европейского союза настольного тенниса (ETTU) об исключении российских и белорусских спортсменов из соревнований. Его слова приводит ТАСС.

Дегтярев подчеркнул, что борьба в юридическом поле продолжится, поскольку спортсмены не несут ответственности за политические или государственные решения.

«Спортсмены по Олимпийской хартии должны иметь право соревноваться и защищать цвета национального флага России. В резолютивной части решения черным по белому признан дискриминационный характер в отстранении российских спортсменов в настольном теннисе. Большая работа проделана Федерацией настольного тенниса России. Молодцы», — высказался министр.

Также Дегтярев сообщил, что Олимпийский комитет России значительно усилил юридическую команду для защиты прав спортсменов на международной арене. Он отметил, что судебные процессы продолжаются также в других видах спорта, чтобы обеспечить российским спортсменам участие в Олимпийских играх 2026 года в Милане.

Ранее CAS признал дискриминационным решение Европейского союза настольного тенниса о недопуске российских спортсменов и официальных лиц к соревнованиям. Это решение стало первым подобным случаем в истории, где суд встал на сторону российских спортсменов. Однако в документе подчеркивается, что его выводы применимы только к настольному теннису.