13:59, 16 октября 2025Россия

Дочь жавшего руку Путину ветерана рассказала о его состоянии после обмана с квартирой

Дочь ветерана Кизюна рассказала, что он переживал из-за обмана с наследством
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Николай Кизюн

Николай Кизюн. Фото: Министерство обороны России

Ветеран Великой Отечественной войны генерал-полковник Николай Кизюн сильно переживал после обмана с наследством его сына. О его состоянии после попытки невестки забрать квартиру рассказала дочь офицера в беседе с RT.

По словам собеседницы телеканала, Кизюн сначала не верил, что родные люди способны на обман. «Ждал извинения [от жены сына]. Сначала спрашивал: "Звонили?" Мне звонить запрещал. Последней каплей стал иск, поданный к папе. Он еще не вступил в наследство, а к нему подали иск за неуплату долгов брата», — поделилась она.

В феврале невестка без предупреждения пришла к пенсионеру с нотариусом и убедила ветерана с плохим слухом и зрением подписать документы, заявив, что сделать это попросил его сын, которого не стало 11 днями ранее. Пенсионер согласился и в результате лишился прав на квартиру и другого положенного по наследству имущества. Осознав, что его обманули, ветеран обратился в суд. Кроме того, в дело вмешался Следственный комитет.

Ранее стало известно о смерти 97-летнего пенсионера, ставшего известным после того, как пожал руку президенту России Владимиру Путину на Параде Победы.

