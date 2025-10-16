Доходы семьи Трампа от криптовалют оценили

FT: Семья президента США Дональда Трампа заработала на криптовалюте $1 млрд

Семья президента США Дональда Трампа заработала на криптовалюте более миллиарда долларов. Доходы оценили в Financial Times (FT).

В январе 2025 года, за несколько дней до инаугурации, Трамп сообщил о запуске собственной криптовалюты. «Выпущен мой новый официальный трамповский мемкоин», — поделился он на своей странице в Truth Social. В первые же сутки OFFICIAL TRUMP (TRUMP) пятикратно взлетела в цене, достигнув в максимальном значении 34,5 доллара за единицу. Как подсчитали аналитики Financial Times, криптопроект с момента запуска мемкоина принес главе государства 350 миллионов долларов.

В правительстве даже предлагали запретить американскому лидеру и членам его семьи выпускать или продвигать криптовалютные активы — свои соображения он изложил в документе под названием COIN Act (Curbing Officials’ Income and Nondisclosure). Законопроект ограничивает возможность госслужащих выпускать, продвигать и спонсировать различные виды цифровых активов, включая мемкоины, NFT и стейблкоины. Запрет охватит период за 180 дней до и в течение двух лет после окончания срока полномочий чиновника.

Трамп неоднократно обещал сделать криптовалюты одним из приоритетных направлений государственной политики. Он планировал также дать представителям отрасли право голоса в администрации нового главы государства и открыть консультативный совет по криптовалютам. Кроме того, США рассматривали вопрос о создании национального запаса биткоинов. Сегодня правительство этой страны владеет биткоинами, конфискованными в рамках различных расследований, на общую сумму 20 миллиардов долларов.