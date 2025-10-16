Фильм о победе российских фехтовальщиков на Олимпиаде стал лауреатом Миланского фестиваля

Фильм «Лестница в небо» стал лауреатом фестиваля спортивных фильмов в Милане

Фильм о победе российских фехтовальщиков на Олимпийских играх 2020 года в Токио «Лестница в небо» стал лауреатом 43-го Международного фестиваля спортивных фильмов в Милане. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фехтования России.

Фильм победил в номинации «Олимпийский дух». Помимо него, еще две российские картины были удостоены наград: документальный фильм «Вершина жизни капитана Тарпищева» и игровой короткометражный фильм о молодом боксере «Немой». Всего в фестивале приняло участие более 120 работ из десятков стран.

Благодаря победе в фестивале фильм войдет в культурную программу зимних Олимпийских игр 2026 года. Они пройдут в итальянских городах Милан и Кортина в феврале 2026 года.

Российские фехтовальщики заняли первое место в общем зачете Олимпийских игр в Токио. В активе российских спортсменов три золотые, четыре серебряные и одна бронзовая медали.