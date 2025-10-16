В Госдуме ответили оскорбившему российских летчиков и моряков генсеку НАТО

Депутат Чепа: Опыт российских летчиков гораздо выше, чем у натовских

Опыт российских летчиков гораздо больше, чем у военных НАТО, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он ответил на слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте, оскорбившего российских военнослужащих.

Ранее европейский политик назвал летчиков и моряков из России неумелыми. «Мы знаем, что пилоты истребителей известны тем, что неумело управляют ими, а их капитаны не умеют опускать якорь», — сказал глава Североатлантического альянса.

«Рютте очень хотел бы, чтобы было так на самом деле, но факты показывают совсем другое. И они прекрасно знают, что опыт наших летчиков гораздо выше, чем опыт пилотов НАТО. И не дай бог придется это проверять на деле. Тогда, я думаю, Рютте один из первых узнает о мастерстве наших летчиков», — высказался депутат.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал Рютте и других западных политиков за их высказывания о силе РФ и возможностях ей противостоять. До этого командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес объявил, что, если Россия атакует Польшу в 2025 году, силы НАТО смогут уничтожить российские объекты в Калининграде и Севастополе. Комментируя это высказывание, Лавров назвал его чрезмерным раздуванием угрозы.

