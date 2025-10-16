Гоблин вступился за Блиновскую

Блогер Пучков высказался о приговоре Блиновской фразой «а зачем ее сажать-то?»

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, заявил, что не видит смысла в лишении свободы «королевы марафонов» Елены Блиновской. За блогершу он вступился в эфире радио Sputnik, запись доступна во «ВКонтакте».

По мнению Пучкова, фигуранты дел по экономическим преступлениям должны компенсировать государству ущерб. «Вообще непонятно, а зачем ее сажать-то? Ну в чем смысл? Деньги вернула — отношение сразу должно быть совершенно другое. Нанесен финансовый ущерб — ущерб возмещен», — порассуждал он.

Вместе с тем он подчеркнул, что не считает, что блогершу в ближайшее время обязательно нужно выпустить на свободу.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд уменьшил срок лишения свободы Блиновской с 5 лет до 4,5 года колонии. С учетом времени, проведенного под домашним арестом и в СИЗО, блогерша отбыла больше половины срока и имеет право на УДО после полной выплаты штрафа.

3 марта суд приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима. Ее признали виновной по трем статьям — 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств») и 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере») УК РФ.