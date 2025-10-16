Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:36, 16 октября 2025Интернет и СМИ

Гоблин вступился за Блиновскую

Блогер Пучков высказался о приговоре Блиновской фразой «а зачем ее сажать-то?»
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, заявил, что не видит смысла в лишении свободы «королевы марафонов» Елены Блиновской. За блогершу он вступился в эфире радио Sputnik, запись доступна во «ВКонтакте».

По мнению Пучкова, фигуранты дел по экономическим преступлениям должны компенсировать государству ущерб. «Вообще непонятно, а зачем ее сажать-то? Ну в чем смысл? Деньги вернула — отношение сразу должно быть совершенно другое. Нанесен финансовый ущерб — ущерб возмещен», — порассуждал он.

Материалы по теме:
Кто такая Елена Блиновская? За что блогер должна полтора миллиарда рублей и почему ее отправили в СИЗО
Кто такая Елена Блиновская?За что блогер должна полтора миллиарда рублей и почему ее отправили в СИЗО
25 января 2024
От роскошной жизни до тюремной камеры. Как зарабатывала главная инфоцыганка России и за что она получила пять лет колонии?
От роскошной жизни до тюремной камеры.Как зарабатывала главная инфоцыганка России и за что она получила пять лет колонии?
3 марта 2025

Вместе с тем он подчеркнул, что не считает, что блогершу в ближайшее время обязательно нужно выпустить на свободу.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд уменьшил срок лишения свободы Блиновской с 5 лет до 4,5 года колонии. С учетом времени, проведенного под домашним арестом и в СИЗО, блогерша отбыла больше половины срока и имеет право на УДО после полной выплаты штрафа.

3 марта суд приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима. Ее признали виновной по трем статьям — 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств») и 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере») УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это кость в горле США». Трамп разрешил ЦРУ операции против дружественной России страны. Приведет ли это к прямому конфликту?

    82-летняя женщина выстрелила в мужа в доме престарелых

    Нагрянувшие в администрацию российского города силовики забрали документы

    Украинский футболист извинился за лайк видео с Жириновским

    Изнасилованная толпой мужчин на глазах мужа в Индии туристка решила продолжить путешествие

    На Украине раскрыли подробности об ударе по учебному центру ВСУ

    63-летняя телеведущая отказалась от участия в шоу со словами «лучше бы стала проституткой»

    Преступник выдал себя за бездомного и изнасиловал туристку на вокзале в Азии

    В ЦБ рассказали о больших проблемах на российском рынке жилья

    Яна Поплавская возмутилась отсутствием у Пугачевой статуса иноагента

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости