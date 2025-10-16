«Машины оставили и кофе пьют». Лукашенко шуткой про премьер-министра и главу Нацсобрания объяснил очереди на белорусских заправках

Лукашенко шуткой про пьющего кофе премьера объяснил жалобы на очереди к АЗС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал сообщения об очередях на заправках в стране, а также объяснил их причины, приведя в пример пьющих кофе премьер-министра Александра Турчина и председателя Национального собрания Наталью Кочанову.

«Приехали заправляться Наталья Ивановна Кочанова с Турчиным, машины поставили поперек, никто проехать не может. А они где? А они в кафе кофе пьют», — заявил Лукашенко.

Позже он объяснил, что это шуточный пример. Лукашенко также заявил, что если раньше население просило его поставить на заправках магазины с сопутствующими товарами и кофе, то теперь люди просят убрать очереди машин, которые возникают из-за тех, кто пьет кофе на заправках. Белорусский лидер поручил разобраться с этим.

Ранее Лукашенко устроил разнос вице-премьеру и другим чиновникам из-за полей

В конце сентября Александр Лукашенко в ходе визита на одну из ферм устроил разнос вице-премьеру Юрию Назарову и другим чиновникам из-за состояния кукурузных полей.

На опубликованной видеозаписи было заметно, как Лукашенко отчитывает присутствующих, сравнивая ситуацию с хозяйством, полученным им 40 лет назад. По его словам, возле дороги растет хорошая кукуруза, однако в стороне ситуация иная.

«Это кошмар! Это ужас! Тут полная бесхозяйственность. И для показухи возле дороги вроде хорошо, — возмутился президент. — Я даже вижу, что это не ваша техника [работает на полях]. Ну я с вами разберусь».

Лукашенко дал публичный совет чиновникам

В начале октября белорусский лидер дал публичный совет чиновникам во время рабочей поездки в Солигорский район.

«Надо меньше говорить, а больше делать. Это мой вам совет публичный», — посоветовал он.

По информации агентства «БелТА», Лукашенко отметил особую роль глав райисполкомов. Президент Белоруссии подчеркнул, что спрос за результаты с руководства необходимо повышать.

Лукашенко назвал стратегические направления в деятельности СНГ

Также в октябре Лукашенко назвал стратегические направления в деятельности Содружества Независимых Государств (СНГ).

«Противодействие терроризму, укрепление надежности границ, борьба с транснациональной преступностью — это давно перестало быть задачами отдельных ведомств, став компонентами национальной безопасности каждого из государств СНГ», — заявил Лукашенко на саммите СНГ.

По его словам, основными направлениями деятельности организации станут торговое и инвестиционное сотрудничество, укрепление авторитета СНГ на международной арене, сохранение традиций межкультурной коммуникации и гуманитарное сотрудничество. Наряду с этим Лукашенко заявил о необходимости переходить от деклараций к делу, говоря о работе внутри Содружества.