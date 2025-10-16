Спорт
Мать обладателя «Золотого мяча»-2025 обратилась в суд из-за подарка сына

Фото: Нафис Сиразетдинов / РИА Новости

Мать обладателя премии «Золотой мяч» нападающего ПСЖ Усмана Дембеле обратилась в суд с требованием отменить налог на подарок сына. Об этом сообщает издание L'Equipe.

По информации издания, Фатимата Дембеле обратилась в административный суд французского города Ренн с требованием отменить налогообложение перевода в размере 200 тысяч евро. По версии женщины, эту сумму ей отправил сын в 2017 году в качестве подарка на 40-летие.

Налоговые органы Франции утверждают, что перевод был осуществлен спустя полгода после дня рождения матери и был отправлен на незадекларированный счет в банке, что не может считаться подарком. Адвокат женщины отметил, что эта информация не соответствует действительности и будет оспорена в суде.

Дембеле получил премию как лучшему футболисту по итогам сезона 2024/2025 22 сентября. Футболист также является чемпионом мира 2018 года в составе национальной сборной Франции.

