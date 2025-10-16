Мир
МИД Индии отреагировал на слова Трампа об обещании Моди отказаться от российской нефти

МИД Индии не подтвердил информацию о разговоре между Трампом и Моди
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Министерство иностранных дел Индии не подтвердило информацию о том, что премьер-министр страны Нарендра Моди в среду, 15 октября, провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого пообещал отказаться от российской нефти. Об этом заявил официальный представитель индийского внешнеполитического ведомства Рандхир Джайсвал, передает РИА Новости.

«Что касается вопроса о том, был ли разговор или телефонный звонок между премьер-министром Моди и президентом Трампом, то мне неизвестно о каком-либо вчерашнем разговоре между двумя лидерами», — сказал дипломат.

15 октября Трамп заявил, что Моди пообещал ему прекратить покупать российскую нефть. «Он меня сегодня заверил в том, что они не будут покупать нефть у России. Это большая остановка. Теперь я должен добиться того, чтобы то же самое сделал Китай», — сказал американский лидер.

После этого Джайсвал поспешил сообщить, что для его страны постоянным приоритетом является защита интересов индийского потребителя в условиях нестабильной энергетической ситуации.

