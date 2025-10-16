Мир
16:00, 16 октября 2025

Парламент Франции отклонил резолюции о недоверии правительству

Парламент Франции отклонил обе резолюции о недоверии правительству Лекорню
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции проголосовала против двух резолюций о недоверии правительству Себастьяна Лекорню. Об этом сообщает BFM TV.

Резолюции вносили левая партия «Непокорившаяся Франция» и правая парламентская фракция «Национальное объединение». Резолюция левых была отклонена с перевесом всего в 18 голосов, за нее проголосовали 271 парламентарий. Для вынесения вотума было необходима набрать 289 голосов. Резолюция «Национального объединения» получила 144 голоса.

Теперь Национальная Ассамблея ждет представления деталей по законопроекту о государственном бюджете от Финансового комитета. Ожидается, что рассмотрение проекта бюджета на 2026 год состоится 24 октября.

Лекорню подал в отставку 6 октября, проведя на должности премьер-министра меньше месяца. Однако 10 октября стало известно, что президент страны Эммануэль Макрон вновь назначил Лекорню на этот пост.

12 октября стало известно о формировании нового состава правительства республики. Свои должности сохранили сразу три министра: так, Министерство иностранных дел будет возглавлять Жан-Ноэль Барро, министром экономики и финансов, ответственным за промышленное развитие и цифровой суверенитет, остался Ролан Лескюр, а министром юстиции — Жеральд Дарманен.

На пост министра вооруженных сил назначили Катрин Вотрен — ранее она руководила министерствами труда и здравоохранения. Министерство внутренних дел возглавил Лоран Нуньес, до этого занимавший должность префекта парижской полиции.

