В СБУ прокомментировали причастность иностранных спецслужб к операции «Паутина»

Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
Служба безопасности Украины (СБУ) прокомментировала заявление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России о причастности иностранных спецслужб к операции «Паутина». Об этом пишет издание «РБК-Украина».

16 октября директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что британская разведка курировала проведение «Паутины». Он также напомнил о распространении Лондоном фейков о якобы огромном ущербе России в результате диверсии.

В СБУ данное заявление назвали «громким». Представители украинского силового ведомства подчеркнули, что «Паутина» была «уникальной и многоуровневой спецоперацией», которая якобы была реализована «исключительно собственными силами».

1 июня украинские дроны атаковали Мурманскую, Иркутскую, Ивановскую, Рязанскую и Амурскую области. Беспилотники, которые заранее были завезены в Россию, вылетали из фур. В Минобороны РФ произошедшее назвали терактом.

