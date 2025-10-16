Путин нашел позитив в отказе Европы от российского газа

Путин заявил об ускорении из-за демарша ЕС смены вектора экспорта газа из России

Постепенный отказ Евросоюза от поставок российского газа и подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» ускорили смену вектора поставок этого энергоресурса. Такой позитив в событиях последних лет на газовом рынке нашел президент страны Владимир Путин, передает РИА Новости.

Во время выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели он признал, что газовый экспорт еще не восстановился до значений, на которых находился до 2022 года, но продолжает расти. Кроме того, Россия наращивает внутренне потребление, а уровень газификации приближается к 75 процентам.

«Демарш Евросоюза лишь ускорил смену вектора наших поставок в пользу более перспективных, ответственных покупателей, государств, которые знают свои интересы и действуют рационально», — подчеркнул Путин. Он не уточнил, какие страны и каких покупателей он имеет в виду.

Самым перспективным рынком для России после сокращения европейского направления стал Китай. Помимо доведения поставок газа по «Силе Сибири» до заложенных в проекте 38 миллиардов кубометров в год, китайские компании начали покупать партии сжиженного природного газа (СПГ) в рамках проекта Арктик СПГ-2, который из-за включения в санкционные списки США больше года не мог продать ни одной партии топлива.

В настоящее время Москва и Пекин ведут переговоры по поводу строительства газопровода «Сила Сибири-2». В сентябре российская сторона заявила о подписании юридически обязывающего меморандума на строительство, не уточнив детали соглашения. При этом в Китае уже много лет не упоминают проект газопровода и не комментируют заявления России. По данным СМИ, стороны по-прежнему не могут договориться о цене и условиях строительства, так как руководство КНР требует максимальных скидок за соглашение на реализацию проекта.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия всегда будет готова нарастить поставки газа в Европу, если получит соответствующий запрос, как неоднократно делала в прошлые годы.