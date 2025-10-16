Раскрыт гонорар Маэстро Понасенкова за границей

Super: Гонорар Понасенкова за границей составляет 2,8 миллиона рублей

Историк и публицист Евгений Понасенков (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), также известный как Маэстро, получает миллионы рублей за выступления. Его гонорар раскрыло издание Super.

Отмечается, что Понасенков охотно выступает на частных мероприятиях за границей и в России. На сцене историк читает лекции, монологи и стихи, а также поет песни. После мероприятия зрители могут пообщаться с ним, получить автограф и сделать совместную фотографию.

По данным издания, гонорар Понасенкова за границей составляет 30 тысяч евро (примерно 2,8 миллиона рублей). В эту сумму уже входят затраты на перелет и проживание в пятизвездочном отеле. Выступление историка в Москве обойдется дешевле — в 22 тысячи евро (около двух миллионов рублей) — из-за отсутствия затрат на перелет и проживание.

Маэстро Понасенкова признали иноагентом в апреле 2022 года. Причиной стало получение им иностранного финансирования. Кроме того, Минюст обнаружил в роликах публициста идею превосходства Европы над Россией. Историк через суд потребовал снять с него статус иноагента, однако ему отказали в исключении из реестра.