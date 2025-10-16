Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:06, 16 октября 2025Интернет и СМИ

Раскрыт гонорар Маэстро Понасенкова за границей

Super: Гонорар Понасенкова за границей составляет 2,8 миллиона рублей
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Тихонова Пелагия / АГН «Москва»

Историк и публицист Евгений Понасенков (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), также известный как Маэстро, получает миллионы рублей за выступления. Его гонорар раскрыло издание Super.

Отмечается, что Понасенков охотно выступает на частных мероприятиях за границей и в России. На сцене историк читает лекции, монологи и стихи, а также поет песни. После мероприятия зрители могут пообщаться с ним, получить автограф и сделать совместную фотографию.

По данным издания, гонорар Понасенкова за границей составляет 30 тысяч евро (примерно 2,8 миллиона рублей). В эту сумму уже входят затраты на перелет и проживание в пятизвездочном отеле. Выступление историка в Москве обойдется дешевле — в 22 тысячи евро (около двух миллионов рублей) — из-за отсутствия затрат на перелет и проживание.

Маэстро Понасенкова признали иноагентом в апреле 2022 года. Причиной стало получение им иностранного финансирования. Кроме того, Минюст обнаружил в роликах публициста идею превосходства Европы над Россией. Историк через суд потребовал снять с него статус иноагента, однако ему отказали в исключении из реестра.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп и Путин проведут телефонный разговор

    В России принято решение по банкиру из списка Forbes

    Центробанк заявил о рекордных резервах России

    Стилист назвал россиянкам выдающее в них провинциалок содержимое сумки

    Еще в одном российском регионе начались проблемы с бензином

    Мужчина с похмелья перепутал газировку с чистящим средством и выпил его

    Вскрылось участие экс-главы аппарата Партии пенсионеров в крупной мошеннической схеме

    Украина получила первые партии оружия в рамках PURL

    В Киеве назвали необходимые для наступления ВСУ условия

    К офису генпрокурора Украины на операцию по задержанию отправили спецназ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости