Преступник выдал себя за бездомного и изнасиловал туристку на вокзале в Азии

Скрывающийся от правосудия мужчина выдал себя за бездомного и надругался над туристкой в Азии. Подробностями истории поделился портал The Standard (HK).

Уточняется, что инцидент произошел 9 октября на вокзале Тайбэя, Тайвань. 44-летний подозреваемый по имени Чиу прятался в вестибюле и заметил пьяную путешественницу из Гонконга. Он прижал ее к стене и насиловал в течение нескольких минут.

Свидетелями нападения стали прохожие, в том числе малайзийский студент, который снял происходящее на видео и сообщил в полицию. Стражи правопорядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения и арестовали Чиу.

Выяснилось, что мужчина имеет несколько судимостей за кражи. В 2024 году он угнал грузовик и скутер и был приговорен к шести месяцам тюремного заключения, которые могли заменить штрафом. Не оплатив его, злоумышленник скрылся и стал разыскиваемым беглецом. По данным издания, он жил недалеко от главного вокзала Тайбэя, маскируясь под бродягу.

Ранее турист изнасиловал 24-летнюю девушку, заманив ее в заброшенное здание на греческом острове Родос. Злоумышленник познакомился с жертвой в одном из заведений курорта.

