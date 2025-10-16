Мир
11:16, 16 октября 2025

Президент африканской страны сбежал

Президент Мадагаскара Радзуэлина подтвердил отъезд из страны
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина официально подтвердил свой отъезд из страны. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на коммюнике африканского лидера.

«Андри Радзуэлина подтвердил, что "покинул страну"», — сказано в сообщении агентства.

14 октября нижняя палата парламента Мадагаскара, Национальная ассамблея, проголосовала за отстранение от власти Радзуэлины. После импичмента, вынесенного президенту страны, военные в Мадагаскаре взяли власть в свои руки.

Администрация Радзуэлины заявила 12 октября, что в стране происходит попытка незаконного и насильственного захвата власти. В опубликованном тексте отмечается, что президент решительно осуждает любые попытки дестабилизировать ситуацию в стране и призывает все политические и общественные силы объединиться в «защиту конституционного порядка и национального суверенитета».

