Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:53, 16 октября 2025Экономика

Путин объяснил снижение добычи нефти в России

Путин: В России в 2025 году будет добыто 510 млн тонн нефти
Дмитрий Воронин

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В 2025 году в России, как ожидается, будет добыто 510 миллионов тонн нефти, что примерно на процент меньше, чем в 2024 году, рассказал в ходе выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели президент страны Владимир Путин. По его словам, такая динамика объясняется необходимостью выполнения договоренностей в рамках ОПЕК+, главу государства цитирует РИА Новости.

Путин подчеркнул, что речь идет о добровольном снижении, и в целом Россия сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти, обеспечивая около 10 процентов мировой добычи в то время как против государства используются механизмы недобросовестной конкуренции.

В ОПЕК+ входят восемь стран — Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. В начале октября они договорились увеличить добычу нефти с ноября на 137 тысяч баррелей в сутки.

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, у страны есть возможность и дальше увеличивать добычу в рамках ОПЕК+. 15 октября он отметил, что добровольные обязательства по сокращению добычи нефти благоприятно влияют на балансировку рынка, позволяя поддерживать котировки на приемлемом для производителей уровне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Один налог повысят в нескольких регионах России. Власти объяснили это тем, что население богатеет

    Россиянам предложили выбрать имя детенышу орангутангов Бату и Мишель

    Стало известно о возможной отставке генерала из переговорной группы России в Стамбуле

    Российский пенсионер решил заживо сжечь возлюбленную на глазах у внука

    Россиянин отпинал утопившего кота абьюзера

    Предсказано возможное решение ЦБ по ключевой ставке в России

    Цена iPhone 17 Pro в России рухнула

    Путин назвал чушью отказ западных компаний от обслуживания энергетики в России

    Артподготовка с множеством ударов по позициям ВСУ накануне штурма попала на видео

    ВСУ атаковали рейсовый автобус с людьми в регионе России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости