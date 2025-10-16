Путин объяснил снижение добычи нефти в России

Путин: В России в 2025 году будет добыто 510 млн тонн нефти

В 2025 году в России, как ожидается, будет добыто 510 миллионов тонн нефти, что примерно на процент меньше, чем в 2024 году, рассказал в ходе выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели президент страны Владимир Путин. По его словам, такая динамика объясняется необходимостью выполнения договоренностей в рамках ОПЕК+, главу государства цитирует РИА Новости.

Путин подчеркнул, что речь идет о добровольном снижении, и в целом Россия сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти, обеспечивая около 10 процентов мировой добычи в то время как против государства используются механизмы недобросовестной конкуренции.

В ОПЕК+ входят восемь стран — Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. В начале октября они договорились увеличить добычу нефти с ноября на 137 тысяч баррелей в сутки.

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, у страны есть возможность и дальше увеличивать добычу в рамках ОПЕК+. 15 октября он отметил, что добровольные обязательства по сокращению добычи нефти благоприятно влияют на балансировку рынка, позволяя поддерживать котировки на приемлемом для производителей уровне.