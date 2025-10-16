Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:50, 16 октября 2025Наука и техника

Российские бронежилеты сделают незаметными для тепловизоров

Завод «Октава»: Идут работы по созданию незаметного для тепловизоров бронежилета
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Идут работы по созданию незаметного для тепловизоров бронежилета. Об этом РИА Новости рассказал гендиректор завода-разработчика «Октава» Павел Павленко.

По словам руководителя предприятия, изделие будет рассеивать инфракрасное излучение. «На данный момент весь комплекс материалов с необходимыми свойствами для нового изделия подобран», — сказал гендиректор.

Материалы по теме:
Универсальный солдат. Как в России защищают бойцов и создают для них экипировку солдат будущего
Универсальный солдат.Как в России защищают бойцов и создают для них экипировку солдат будущего
20 октября 2023
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника. Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника.Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
13 августа 2024

В сентябре госкорпорация «Ростех» опубликовала видео испытаний, на которых бронежилет «Оберег», оснащенный новой бронеплитой с классом защиты Бр4+, выдержал обстрел из иностранных винтовок.

Также в сентябре госкорпорация сообщила, что палитра цветов российского скрытого бронежилета «Оберег-СН» была расширена.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла по Украине удар возмездия «Кинжалами»

    Стало известно о смерти сына российского губернатора на СВО

    Россиянка отдохнула в двух городах Китая и раскрыла траты на поездку

    В российском городе водитель иномарки сбил женщину, сбежал в кусты и попал на видео

    Россиянам назвали способ избавиться от переплат за продукты

    В ФИФА высказались о возможности провести матч между сборными США и России

    Нетаньяху пообещал полную ликвидацию ХАМАС

    Украина потеряла единственный достойный ответ российским баллистическим ракетам

    Пашинян поделился впечатлениями от встречи с Алиевым

    В Госдуме дали совет оскорбившему российских летчиков генсеку НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости