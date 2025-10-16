Российские бронежилеты сделают незаметными для тепловизоров

Завод «Октава»: Идут работы по созданию незаметного для тепловизоров бронежилета

Идут работы по созданию незаметного для тепловизоров бронежилета. Об этом РИА Новости рассказал гендиректор завода-разработчика «Октава» Павел Павленко.

По словам руководителя предприятия, изделие будет рассеивать инфракрасное излучение. «На данный момент весь комплекс материалов с необходимыми свойствами для нового изделия подобран», — сказал гендиректор.

В сентябре госкорпорация «Ростех» опубликовала видео испытаний, на которых бронежилет «Оберег», оснащенный новой бронеплитой с классом защиты Бр4+, выдержал обстрел из иностранных винтовок.

Также в сентябре госкорпорация сообщила, что палитра цветов российского скрытого бронежилета «Оберег-СН» была расширена.