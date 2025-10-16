Спорт
11:49, 16 октября 2025Спорт

Российский баскетболист показал фото с триколором в американской команде

Баскетболист Рудовский показал фото с триколором в американской команде NCAA
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: WINDOW TO RUSSIA / YouTube

Российский баскетболист Тимофей Рудовский показал фотографию с триколором на медиадне команды университета Брайанта, выступающей в первом дивизионе NCAA. Публикация доступна в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) клуба.

20-летний форвард учится и играет в США, где ранее выступал за школу Sierra Canyon вместе с Бронни Джеймсом, игроком НБА из клуба «Лос-Анджелес Лейкерс». В 2023 году Рудовский был номинирован на престижную премию McDonald's All American.

В сезоне-2023/2024 российский баскетболист провел два матча за клуб «Пари Нижний Новгород», а сейчас продолжает карьеру в университетской команде Брайанта, базирующейся в городе Смитфилд, штат Род-Айленд.

Ранее Анастасия Шубская, жена российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, сфотографировалась с флагом России в американской столице. Фото было сделано в штаб-квартире Всемирного банка в Вашингтоне.

