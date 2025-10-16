Спорт
Российский хоккеист забросил необычную шайбу в НХЛ

Хоккеист «Чикаго» Михеев забросил шайбу и отдал голевую передачу в матче НХЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sam Navarro / Imagn Images / Reuters

Российский нападающий клуба «Чикаго Блэкхокс» Илья Михеев забросил необычную шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сент‑Луис Блюс». Статистика игрока доступна на сайте лиги.

На четвертой минуте матча голкипер «Сент-Луиса» Джоэль Хофер, не посмотрев, выбросил шайбу от борта прямо на клюшку Михеева. Российский нападающий точно пробил в угол ворот и открыл счет во встрече. Кроме того, он отдал голевую передачу.

Встреча завершилась победой «Чикаго» со счетом 8:3. После пяти матчей команда занимает седьмое место в Западной конференции, набрав пять очков.

Михеев выступает за Чикаго с 2024 года. До этого он играл за такие клубы НХЛ, как «Торонто Мейпл Лифс» и «Ванкувер Кэнакс».

