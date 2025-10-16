Российскую девушку-бойца исключили из UFC

Российскую девушку-бойца Ирину Алексееву исключили из UFC

Российскую девушку-бойца смешанного стиля (MMA) Ирину Алексееву исключили из ростера Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщается на странице MMA Orbit в социальной сети X.

Спортсменка покинула промоушен после третьего подряд поражения. 11 октября Алексеева уступила бразильянке Беатрис Меските удушающим приемом на турнире UFC Fight Night в Рио-де-Жанейро.

Всего на счету россиянки пять побед, среди которых одна нокаутом, и четыре поражения в поединках по правилам смешанных единоборств.

Ранее Алексеева рассказала, что сделает при запрете триколора на турнирах UFC. Спортсменка призналась, что набила бы тату с российским флагом.