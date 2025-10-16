Путешествия
С семейной парой россиян жестоко расправились во время отпуска в Армении

Shot: Мужчина с ружьем расправился с семейной парой россиян в Армении
Алина Черненко

Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости

Мужчина с охотничьим ружьем жестоко расправился с семейной парой россиян в Армении. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, 44-летняя Марина Айрапетян, работавшая эндокринологом и специалистом УЗИ в Ростове-на-Дону, и ее 46-летний муж приехали в страну бывшего СССР в отпуск. Во время отдыха они ехали на машине по дороге в поле рядом с селом Зовашен в Котайкской области и остановились отдохнуть у беседки. Там на супругов напал неадекватный мужчина, который потребовать отдать ему ключи от автомобиля.

Когда злоумышленник получил отказ, он достал ружье и выстрелил в пару. Тела он оставил в беседке и скрылся с места происшествия.

Через сутки родственники узнали о пропаже Айрапетян и ее мужа и обратились в местную полицию. 61-летнего местного жителя задержали в машине россиян, при нем было оружие. Как сообщает издание, ранее он расправился еще с одной парой — своими соседями. Мужчина повздорил с супругами из-за хозяйственных вопросов на земельном участке и заколол их вилами.

Тела Айрапетян и ее мужа доставили в Ростов-на-Дону. У них осталась 15-летняя дочь. Возбуждено уголовное дело.

Ранее муж и жена не выжили во время прогулки в государственном парке США после встречи с прохожим. Мужчина в белой рубашке и с рюкзаком за спиной лишил их жизни на глазах у дочерей.

