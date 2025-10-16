Россия
Спасатели деблокировали одного из пострадавших после крупного ДТП в Приамурье

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Сотрудники МЧС деблокировали одного из пострадавших пассажиров в автобусе, который попал в ДТП в Свободненском районе в Приамурье. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.

«Предварительно установлено, что в результате опрокидывания автобуса, в котором находились 48 пассажиров, одного человека деблокировали сотрудники МЧС России», — говорится в сообщении.

Ранее в МВД сообщили, что причиной аварии, в результате которой в Свободненском районе Амурской области перевернулся автобус, перевозивший 48 пассажиров, стало столкновение с легковым авто. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Также отмечалось, что в ДТП могли пострадать иностранцы. По словам местных жителей, автобус принадлежит турецкой компании «Ямата», он вез работников.

До этого МВД опровергло информацию о 2 погибших в ДТП с автобусом в Приамурье.

