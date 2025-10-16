Стало известно о желании властей постсоветской страны выгнать всех русскоязычных

Пенсионер Еременко: Власти Латвии хотят выгнать всех русскоязычных

Власти Латвии хотят выгнать всех русскоязычных. Об этом заявил выдворенный латвийскими властями 74-летний пенсионер Григорий Еременко, передает РИА Новости.

«Власти Латвии, мне кажется, хотели бы выдворить из страны всех граждан России и русскоязычных, они для этого даже специально законы придумали. Русские стали неугодными», — заявил он.

Ранее официальный представитеь МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия решительно осуждает выдворение русскоязычных жителей Латвии под предлогом «незнания языка». Москва, отмечает дипломат, будет использовать все инструменты для защиты соотечественников от действий прибалтийской страны.

