Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:30, 16 октября 2025Бывший СССР

Стало известно о желании властей постсоветской страны выгнать всех русскоязычных

Пенсионер Еременко: Власти Латвии хотят выгнать всех русскоязычных
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Silas Stein / dpa / Globallookpress.com

Власти Латвии хотят выгнать всех русскоязычных. Об этом заявил выдворенный латвийскими властями 74-летний пенсионер Григорий Еременко, передает РИА Новости.

«Власти Латвии, мне кажется, хотели бы выдворить из страны всех граждан России и русскоязычных, они для этого даже специально законы придумали. Русские стали неугодными», — заявил он.

Ранее официальный представитеь МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия решительно осуждает выдворение русскоязычных жителей Латвии под предлогом «незнания языка». Москва, отмечает дипломат, будет использовать все инструменты для защиты соотечественников от действий прибалтийской страны.

До этого суд в соседней Эстонии обязал инвестора, поддержавшего через криптовалюту фонд помощи российским войскам, заплатить Украине в 30 раз больше.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты споры в Пентагоне по поставкам Tomahawk Украине

    Российский регион почти на миллион рублей увеличит выплату новобранцам СВО

    Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о партнерстве с южно-американской страной

    Windows 11 получит важнейшее обновление

    Путин оценил объемы грузоперевозок на автотранспорте в России

    В Петербурге встало метро

    Бортников заявил об участии британской SAS в боях против России

    Россияне назвали главные вайбы заведений общепита в разных городах страны

    ФСБ раскрыла руководителей операции «Паутина»

    Россиянка съела яичницу на завтрак и заболела острой кишечной инфекцией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости